帶著毛筆的紫斑蝶 把握2月觀賞期

紫斑蝶的毛筆器。（陳志東攝）

紫斑蝶的毛筆器。（陳志東攝）

茂林紫斑蝶群聚。（茂林國家風景區管理處提供）

茂林多納高吊橋，橋面距離河床約30層樓。（陳志東攝）

一般蝴蝶只能用「美麗」來形容，唯有斑蝶科的蝴蝶，特別是紫斑蝶，你可以誇它們「風流倜儻」，因為它們總是隨身帶著毛筆，還噴著香水，好像唐伯虎搖著扇子般瀟灑。

要看紫斑蝶的毛筆很容易，只要輕輕把它翅膀夾住，將其身體翻過來，它的毛筆就會跑出來並散發類似CK香水的氣味。「毛筆器」是斑蝶科雄性蝴蝶的性徵，只要看到漂亮的蝴蝶姐姐、玩得太興奮或是受到驚嚇時，這毛筆器就會跑出來。不同種的紫斑蝶，毛筆器的形狀與味道都不同。

■把握今年最後觀賞時機

紫斑蝶是少數會進行遷徙、並以成蟲形態度冬的蝴蝶。每年秋季，牠們舞動兩片薄薄翅膀從北部一路南下，前往高雄、屏東與台東山區聚集，直到隔年春天再一路北返，數量多時可達近百萬隻。在這眾多紫蝶幽谷棲地中，高雄茂林是最容易抵達、也最容易見到眾多紫斑蝶聚集飛舞之處，甚至掛在樹林間休息形成「蝶瀑」，是名震全球的生態奇觀。

紫斑蝶找棲地，就跟有錢人找豪宅一樣挑剔。首先要找位於北迴歸線以南、海拔500公尺以下的山谷地，要谷口朝南避免東北季風直吹，還要林相完整喬木茂密光照度低，附近還要有森林覆蓋的乾溪溝且有蜜源植物。意即就是要有山有樹有溪，還要交通便利有餐廳，茂林正好符合這些條件。這個季節到茂林，可順遊全東南亞最高、橋面距離河床約30層樓的「多納高吊橋」，並欣賞龍頭山、蛇頭山等環流丘地形，或感受魯凱族文化。

3月過後，紫斑蝶就會北返，目前是今年可見紫斑蝶群聚的最後時機。渡冬的紫斑蝶就宛如得道高僧，不犯淫戒不交尾，而且堅持過午不食。牠們每天清晨起床曬太陽，恢復元氣後就去喝水、訪花，中午一過就回樹林裡打坐入定，因此最佳賞蝶時間是早上8點到11點。

相關賞蝶資訊，可洽茂林國家風景區管理處。志工每日會上傳最新蝶況，或偶爾也能見研究人員在此為紫斑蝶標放。

(中時)