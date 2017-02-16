馬路三大寶 不管燈不管線不管人
新北市交通事件裁決處，就民眾討厭的馬路三寶行為（不管燈、不管線、不管人）以違規案件進行篩選分析，結果發現，民眾最厭惡的是「開車騎車不打方向燈」。
今天公佈的近兩年800萬筆違規資料中，民國103至105年民眾檢舉的違規案件，有極大比例是無法忍受可能危害他人安全的「三寶行為」（不管燈、不管線、不管人）。
在不管燈部分，主要為不打方向燈，兩年來，竟從3655件暴增至105年的2萬945件。其中，105年成長率高達267%，高居遭檢舉項目之冠，顯見用路人對於騎車或開車不打方向燈的行為，最感厭惡。
另外，105年的闖紅燈成長率高達162%，高居遭檢舉項目第二名，顯示危害之大，用路人無法接受。
在不管線部分，遭民眾檢舉情形主要為不依標線行駛，超越停等線、跨越雙黃線等。
在不管人部分，逆向行駛兩年來由5000件驟增至105年之1萬1978件。跨車道行駛、中間車道直接左右轉彎，也是常遭檢舉的駕駛行為。
裁決處發現，超速駕駛的年齡，平均分佈於21至60歲間，各年齡層無顯著差異，顯見超速是不分年齡層。
此外，闖紅燈項目上，較常發生時間為人車較少的下午3時至4時間，估計是人車稀少的午後，行車速度較快，對道路交通號誌的辨識及反應時間較低所致。
近年行車紀錄器及手機錄影普及，民眾檢舉交通違規管道非常便利，裁決處期盼透過此大數據的觀察，得到結論，提出改善建議。
交通局呼籲民眾，應隨時遵守交通規則，避免造成交通危害並遭檢舉，成為他人口中的馬路三寶。1060216
(中央社)
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