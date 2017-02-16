研究：維生素D可預防感冒 常補充最有效

我要評比

今天公布的研究指出，攝取維生素D補給品可預防感冒、流感等呼吸道感染，再度掀起了非處方營養補給品是否有效的論辯。

法新社與英國「每日電訊報」（Daily Telegraph）報導，刊登在英國醫學期刊「BMJ」的研究宣稱，評估14個國家共25份結果不一的臨床試驗後，「首度發現」維生素D和流感相關的「明確證據」。

這對體內維生素D含量非常低的人影響特別明顯。維生素D可透過一些食物攝取，皮膚接觸到紫外線時，人體也會自行合成。

許多人維生素D含量不足，特別是灰暗陰霾氣候區的居民。

科學研究多年來對維生素D結論不一，有些結論認為維生素D偏低會增加骨折、心臟疾病、大腸直腸癌、糖尿病、憂鬱症、阿茲海默症和死亡風險，但也有研究顯示，無法證明維生素D和疾病風險有關。

今天這份新研究是由倫敦大學瑪麗皇后學院（Queen Mary University of London）領導，涉及近1萬1000人，是歷來針對臨床試驗最大型的調查。

這份研究也發現，為什麼一些試驗顯示營養補給品有效，一些試驗卻不然。

「維生素D的保護效果，對體內含量最低，以及每天或每週攝取而非不常吃的人，效果最明顯。」（譯者：中央社鄭詩韻）1060216

(中央社)