研究：維生素D可預防感冒 常補充最有效
今天公布的研究指出，攝取維生素D補給品可預防感冒、流感等呼吸道感染，再度掀起了非處方營養補給品是否有效的論辯。
法新社與英國「每日電訊報」（Daily Telegraph）報導，刊登在英國醫學期刊「BMJ」的研究宣稱，評估14個國家共25份結果不一的臨床試驗後，「首度發現」維生素D和流感相關的「明確證據」。
這對體內維生素D含量非常低的人影響特別明顯。維生素D可透過一些食物攝取，皮膚接觸到紫外線時，人體也會自行合成。
許多人維生素D含量不足，特別是灰暗陰霾氣候區的居民。
科學研究多年來對維生素D結論不一，有些結論認為維生素D偏低會增加骨折、心臟疾病、大腸直腸癌、糖尿病、憂鬱症、阿茲海默症和死亡風險，但也有研究顯示，無法證明維生素D和疾病風險有關。
今天這份新研究是由倫敦大學瑪麗皇后學院（Queen Mary University of London）領導，涉及近1萬1000人，是歷來針對臨床試驗最大型的調查。
這份研究也發現，為什麼一些試驗顯示營養補給品有效，一些試驗卻不然。
「維生素D的保護效果，對體內含量最低，以及每天或每週攝取而非不常吃的人，效果最明顯。」（譯者：中央社鄭詩韻）1060216
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。