假新聞充斥 政委吳政忠督導國家資安防護
假新聞充斥，成為全球及台灣關切社會議題，行政院長林全今（16）日在行政院會指示政務委員吳政忠督導，邀集相關部會，檢視並強化國家資安防護、犯罪偵防及國家安全等面向的配套處理機制。通傳會也建議各部會及大型知名企業應建立「問答集的闢謠專區」，即時澄清不實的假新聞，同時鼓勵民間自發性建立第三方查證平台，協助民眾查詢。
林揆今天聽取國家通訊傳播委員會「假新聞議題國際觀測與因應建議」報告後表示，假新聞是每個部會都可能碰到的問題，為防範假新聞可能造成的擴大效應，林揆強調，假新聞增加的趨勢在世界各國，特別是言論自由國家，已成為相當大的社會問題，各部會務必對此密切注意，並有所作為。
通傳會表示，因應網路假新聞配套及補強機制包括四項：一，部會依網路治理精神共同協處，例如「數位通訊傳播法草案」介接實體社會與虛擬世界；二，第三方協力健全查證機制；三，強化政府重大資訊發布窗口；四，依循重大網路假新聞的判斷原則。
通傳會指出，此四項配套及補強機制是依網路治理精神，搭配跨部會協調機制，並協同網際網路業者、公民團體、第三方查證單位等健全查證機制。各政府機關應廣設問答集，並推動媒體識讀，宣導大眾反制假新聞。經由「判斷是否損害公共利益」、「判定所涉公共利益的部會權責機關」、「判定公共利益影響的嚴重程度」等原則，若為重大社安及國安假新聞，各權責機關應妥慎處理，以有效推動政策。
(工商)
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