情斷小布 安潔莉娜裘莉爆戀《自殺》小丑

安潔莉娜裘莉訴請離婚後，爆搭上傑瑞德雷托。（圖／達志影像）

好萊塢銀色夫妻檔安潔莉娜裘莉（Angelina Jolie）與布萊德彼特（Brad Pitt）去年9月宣告婚姻破局，離婚後兩人為了6名子女的監護權打官司，瞬間從佳偶變怨偶，而離婚5個月後，裘莉現和《自殺突擊隊》「小丑」傑瑞德雷托（Jared Leto）傳出熱戀。

據《Hollywood Life》報導，安潔莉娜裘莉和傑瑞德雷托曾合作過電影《亞歷山大帝》、《女生向前走》，本來就有交集的兩人原本沒進一步發展，但裘莉離婚後，男方就一直陪在她身旁走出情傷，因此關係漸漸有譜。據悉，裘莉當時申請離婚後，是傑瑞德雷托先主動聯絡她，之後他們便常在洛杉磯約會，分享彼此間的「秘密」，而據友人透露，若裘莉打算展開新戀情，傑瑞德雷托會是完美的人選。

(中時電子報)