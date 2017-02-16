議員巧扮財神慶天穿 促重視客家在地化
每年農曆正月二十日是客家人的天穿日，按照習俗來說，無論貧富，客家人這天會放自己一天假，深怕天穿日這天一忙，自己會忙碌奔波一整年。台中市議員鄭功進日扮成財神爺到當地著名客家信仰中心天乙宮獻上祝福，與東門長春會近百位客家耆老同歡。現場東區江惠雯區長、黃國書立委代表、莊錦聰里長等人也到場表示支持客家文化的在地傳承。
東門長春會長陳豐圻表示，天乙宮獨特的龍神香位反映早期極可能有相當數量之客家先民居在天乙宮周邊，並以神農大帝、玉皇大帝等作為主要信仰。適逢天穿日，希望台中市客委會除在各區公所舉辦相關慶祝活動外，也能走進廟宇，帶動地方客家信仰。
黃國書說，自己身為教育文化委員會的委員，深深了解文化傳承的重要性，所以不論是地方或是中央政府，都應該著力於固有文化保存。天乙宮主委洪明風表示，天乙宮原為育化堂就是客家先民曾經廣為崇奉的鸞堂，創建人池坤城為關西鎮客家人士。
天乙宮建築的後方，有座與百年老樹為伴的東門里福德祠，該座福德祠門楣貼有客家民居常見的五福聯，所謂五福聯，是客家在春節期間張貼於家居門楣上的五張財子壽喜聯。
鄭功進表示，今天會想扮財神、發喜糖，主要是體認到一個警訊，東區依照市府統計資料顯示客家人口數僅6600人，然而使用客語的人口卻僅有579人，可見客家人使用客語的人口數連一成都不到。客家語言的消逝是客家文化的警訊，市府應強化客家在地文化推廣，主動結合學校、社區以及廟宇，方能體現多元文化並存之美。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。