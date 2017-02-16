議員巧扮財神慶天穿 促重視客家在地化

台中市議員鄭功進（左四）巧扮財神慶天穿日，力促各界重視客家在地文化。（陳世宗攝）

每年農曆正月二十日是客家人的天穿日，按照習俗來說，無論貧富，客家人這天會放自己一天假，深怕天穿日這天一忙，自己會忙碌奔波一整年。台中市議員鄭功進日扮成財神爺到當地著名客家信仰中心天乙宮獻上祝福，與東門長春會近百位客家耆老同歡。現場東區江惠雯區長、黃國書立委代表、莊錦聰里長等人也到場表示支持客家文化的在地傳承。

東門長春會長陳豐圻表示，天乙宮獨特的龍神香位反映早期極可能有相當數量之客家先民居在天乙宮周邊，並以神農大帝、玉皇大帝等作為主要信仰。適逢天穿日，希望台中市客委會除在各區公所舉辦相關慶祝活動外，也能走進廟宇，帶動地方客家信仰。

黃國書說，自己身為教育文化委員會的委員，深深了解文化傳承的重要性，所以不論是地方或是中央政府，都應該著力於固有文化保存。天乙宮主委洪明風表示，天乙宮原為育化堂就是客家先民曾經廣為崇奉的鸞堂，創建人池坤城為關西鎮客家人士。

天乙宮建築的後方，有座與百年老樹為伴的東門里福德祠，該座福德祠門楣貼有客家民居常見的五福聯，所謂五福聯，是客家在春節期間張貼於家居門楣上的五張財子壽喜聯。

鄭功進表示，今天會想扮財神、發喜糖，主要是體認到一個警訊，東區依照市府統計資料顯示客家人口數僅6600人，然而使用客語的人口卻僅有579人，可見客家人使用客語的人口數連一成都不到。客家語言的消逝是客家文化的警訊，市府應強化客家在地文化推廣，主動結合學校、社區以及廟宇，方能體現多元文化並存之美。

(中時)