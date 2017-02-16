除與章子怡、葛薈婕生女 汪峰曝神隱「二女兒」

汪峰除了和章子怡所生女兒醒醒、和葛薈婕所生女兒熙熙，還有個二女兒。（圖／取自稀土部隊微博）

汪峰上節目罕見談二女兒。（圖／翻攝自新浪視頻）

大陸歌手汪峰前年5月和影后章子怡結婚，年底生下一女「醒醒」，家庭生活美滿，除了醒醒外，許多人也知道汪峰還有一個11歲的女兒「熙熙」（小蘋果），是他與名模葛薈婕昔日交往所生，而近日汪峰上大陸節目，難得談在醒醒與小蘋果之間還有個「二女兒」，是他與第二任妻子所生。

有過3段婚姻的汪峰，前兩任妻子分別為齊丹、康作如，近日他參加節目《魯豫大咖一日行》，吐露除了醒醒和熙熙，他和康作如也育有一女，目前女兒4歲半，算起是他的二女兒，他44歲時才生下醒醒，偶而想起和女兒的年齡差異，汪峰說：「熙熙等到她結婚的時候，我那時候居然已經快60了，然後我開始看著醒醒，醒醒20的時候我居然已經快70了」。

汪峰透露，有天二女兒忽然開口說：「爸爸我永遠愛你」，讓汪峰相當感動，他說自己只要在北京，仍常常去探望二女兒，他更說堅持這樣做的主因是「因為必須讓她知道她是有爸爸的」。

(中時電子報)