學測放榜 新竹市有4人滿級分！

新竹高中吳文華（左）、謝長達，不補習、靠自已努力，奪下75滿級分佳績。（郭芝函攝）

實驗中學滿級分同學蔡霖東（中），在今年學測考取75滿級分，16日與校長黃芳芷（右）同慶。（郭芝函攝）

新竹女中數理資優班林宛萱（左），考取學測滿級分，校長呂淑美與有榮焉（右）。（郭芝函攝）

今年學測成績放榜，新竹市共有4人考取滿級分，分別是實驗中學1位、竹女1位、竹中2位，70級分以上共達153人，滿級分同學都秉持作息正常、不補習，上課專心聽講，其中竹女數理資優班林宛萱，是科展常勝軍外，也獲學校優秀楷模，目標申請台大醫學系、電機系。

父親擔任工程師、竹女數理資優班林宛萱，去年曾獲國際科展數學科4等獎、旺宏科學獎銀牌等，參考書沒買過、也從不補習的她，對時間分配相當重視，她說，科展研究需要時間，因此課堂上只要遇到不會的，就馬上詢問、弄懂，絕不把問題留回家，甚至隔天。

實驗中學科學班蔡霖東，由於平日要作專題研究，自身又是熱音社貝斯手，時常與團員在東門城圓環演出，他坦言高二時期有點混，學測150天前才開始衝刺，每天除按照自擬的讀書計畫完成外，也勤練考古題，要求自己11點一定要睡覺。他說，目前正在清大修大一的微積分，已規畫申請香港大學經濟系，以及台大法律系，均獲家人支持。

新竹高中數理資優班吳文華，家中從事製造業，平時以1周規劃，按表操課念書，且從不補習，只要上課認真聽講，回家將所學重新複習、消化，再演練相關題目，就能得到好成績。他說，反覆練考古題，遇到問題「卡住」，再翻課本弄懂，是他考前衝刺秘訣。

對數理有濃厚興趣的他，除了平時上課內容外，還會自行先修大一的物理課程，甚至在科展以研究電磁學獲區賽特優佳績，排行老二的吳文華，哥哥目前就讀台大機械系二年級，但他不追隨哥哥腳步，以台大物理系為目標，朝研究員邁進，盼與哥哥在不同領域各自發光。

新竹高中謝長達，不僅為班上的開心果，還是合唱團的「好聲音」，身為芳療師的媽媽曾告訴他，「早睡，念過的書都會在夢裡重整，牢記在腦海」，因此每天11點就寢，絕不熬夜，平時有針對課外英語補習，但學科全靠自己努力，他說，「上課認真，學測就不辛苦」

謝長達說，因為之前歷史課都沒認真聽，考前花很多時間在背歷史，幸好僅錯5題，否則就無法滿級分。父親是小學老師的他，從小耳濡目染，加上自己活潑、幽默個性，未來想就讀台大物理系或數學系，反而不嚮往研究路線，目標成為老師，與學生共創趣事。

(中時)