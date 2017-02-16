不印kitty耍可愛 男賣「文青」毒咖啡被逮

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陳嫌的毒咖啡包不印任何圖案，想走簡約「文青」風格。（陳鴻偉翻攝）

警方另查扣12萬元安非他命毒品。（陳鴻偉翻攝）

陳姓毒販日前以每包400元價格，向上游買來50包毒咖啡，陳再加工封膜時，捨棄過去常見的kitty、米奇等卡通人物，反而特別採用素面空白的包裝，突顯簡約、純淨的「文青」風，希望拉攏其他客層。

中正二警方與國道公路警方經連日追查，昨兵分多路前往桃園，當場逮捕正在分裝，還來不及賣出的陳嫌，以及陳的邱姓妻舅，現場除查扣50包毒咖啡外，另有250公克市值12萬的安非他命，全案偵訊後依毒品罪移送法辦。

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(中時)