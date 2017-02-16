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推動智慧機械 林佳龍盼中央協助解決2難題

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林佳龍暢談台中智慧機械藍圖盼中央協助解決核心技術及土地取得問題
台中市長林佳龍昨日北上參加中常會，會中針對「五大創新研發產業計畫-智慧機械」進行討論，蔡英文總統邀請林佳龍進行相關補充說明。（市府提供）

台中市長林佳龍昨日北上參加中常會，會中針對「五大創新研發產業計畫-智慧機械」進行討論，蔡英文總統邀請林佳龍進行相關補充說明！林佳龍肯定政府將中央產業政策推動辦公室設在地方，發揮「接地氣」的優勢，得以鏈結在地、鏈結國際、鏈結未來，跨出關鍵第一步；他也希望政府協助解決核心技術及土地取得問題，加強與國際合作，提升競爭力。

林佳龍表示，他在台中的十幾年期間，一直向精密機械、工具機、航太為主的製造業學習。當時在蔡總統競選時提出「五大創新研發產業」，選後也是第一個通過以台中為「智慧機械之都」，主要是黃金縱谷的產業聚落加上政府的角色，剛好可以解決現在的產業發展瓶頸。

他認為，新政府執政時已將兆元產業當作目標，但一直無法跨越，相信今年有這個政策動力，很有可能突破兆元，也已經得到業界普遍信心。政府首次將中央產業政策推動辦公室設在地方，這是一項創新作為，可以鏈結在地、鏈結國際、鏈結未來，跨出關鍵第一步，他也期望5+2的創新研發產業均得以鏈結在地，發揮「接地氣」的優勢。

林佳龍指出，將智慧機械推動辦公室設在地方讓大家覺得很有希望，是因為每一天都可以合署辦公，市府也在精密機械園區找了一個服務中心，馬上讓智慧機械推動辦公室進駐，未來將移到水湳經貿園區內30公頃的創新研發專區，希望將所有的產、學、研、政府、法人群聚在專區內。

林佳龍說，這項政策有幾個需要突破之處，一個就是核心技術問題，包括「控制器」與「感測器」，均必須由國家運用才有辦法趕上進度，希望未來政府能夠在解決關鍵技術上與國際合作，搭配地方努力增加核心技術，提升競爭力。此外，會展中心、人才培育、創新研發的法人以及土地取得也都需要政策支持。

林佳龍表示，漢翔及中科院生產基地都在台中，蔡總統日前宣布「國機國造」，智慧機械結合航太產業，這是「強強結合」，以航太投資帶動精密機械及工具機零組件的提升，才有辦法達到國際認證、擁有穩定市場。

林佳龍期望中央政府各部會協助市府取得智慧機械的三塊土地，其一是水湳旁邊緊鄰的漢翔及中科院45公頃土地，它們較為封閉，盼在政策指導之下能讓更多總部進駐，未來將能群聚出最高薪尖端的人才與研發能量；其次是神岡豐洲科技工業園區第二期開發，以前一直遇到環評問題，市府已經送案，期望行政部會儘速審查，讓該案及早通過，未來也能群聚為智慧機械園區；第三是清泉崗機場周邊約100公頃的智慧製造園區，在清泉崗門戶計畫的範疇內，先前因為定位不明，未獲內政部審查通過，市府已重新送案，期望這次能順利通過，取得土地打造智慧機械園區。

林佳龍強調，因應製造業重返美國，以及東協在做「區域全面經濟夥伴協定」(RCEP)的整合，若配合新南向政策，可以將RCEP作為進口替代；將核心技術留在台灣，而新南向部分若有適當的工業區，將可透過政府適度談判，形成龐大市場。以印尼而言，該國大部分機器均為進口，若台灣能做為東協的進口替代國，將是擴充產業界規模及市場的重大機會。

(中時)

關鍵字：台中市林佳龍智慧機械
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