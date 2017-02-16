體重減輕肚子餓 糖尿病症狀不可輕忽
如果有肚子餓、口渴及體重減輕等症狀，小心糖尿病上身。醫師提醒，民眾容易輕忽體重減輕等症狀，渾然不覺罹患糖尿病。
42歲的蔡姓男子因呼吸急促、噁心嘔吐同時陷入昏迷，被家屬送往醫院急救，家屬雖說男子沒有糖尿病病史，不過醫院檢查卻發現男子的血糖飆高到1003，比正常值100高出許多。
彰濱秀傳紀念醫院新陳代謝科醫師蕭立偉說，蔡姓男子因為意識昏迷，呼吸瀕臨衰竭，心律不整加上急性腎衰竭，他們馬上把男子送進加護病房，輸入點滴跟胰島素，才把男子救回。
蕭立偉指出，糖尿病是一種慢性的代謝異常疾病，一般認為是遺傳環境以及化學毒素等因素交互影響，造成體內的胰臟分泌的胰島素不足，使得身體對於醣類利用的能力降低或是根本無法利用，血糖過高。
蕭立偉說，糖尿病已經成為國人10大死因的第5名，呼籲民眾不要輕忽糖尿病的症狀，定期運動以及進行健康檢查，做好預防保健。1060216
(中央社)
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