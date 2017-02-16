賞櫻團翻車案 賀陳旦：檢察官調查判斷

國道5號13日晚間發生賞櫻團遊覽車翻車意外，造成33人死亡。交通部長賀陳旦今天表示，他並沒有直接說都是駕駛的錯；但真正原因還要經過檢察官調查才能判斷。

台北市「蝶戀花旅行社」承辦的武陵農場賞櫻團，13日傍晚結束行程，行駛國道5號準備北返時，疑車速過快翻落邊坡，造成33死嚴重傷亡。

媒體報導，賀陳旦直指車禍可能是司機開車行為不夠檢點，或是身體狀況不佳導致，引發司機康育薰家屬的強烈不滿，強調「不要因為人死了，就把錯都推到死人身上」。

賀陳旦上午出席行政院院會後記者會，他表示，自己並沒有直接說是駕駛的錯，他當時是說，以對現場的了解來看，肇事原因是路的可能性較低，但真正原因還要經過檢察官調查才能判斷。

賀陳旦說，他確實說過肇事原因可能是車跟駕駛的關係，因為人、車、路三個因素，若排除路的狀況，就是車和人的問題，但他沒有直接說是駕駛的錯。1060216

(中央社)