小西瓜長大了 考74級分想當中醫師
8年前參與錄製電視節目「百萬小學堂」的小學生小西瓜長大了。她今年高三，考出74級分好成績，目標想當中醫師。
還記得「百萬小學堂」內高喊「選我！選我！」的小西瓜嗎？她今年就讀延平高中三年級，今年參加學測，除數學考14級分，其餘都考15級分，由於自己生病時會看中醫，也有跟認識的中醫師聊天、了解中醫領域，所以列入志願。
小西瓜笑說，她錄「百萬小學堂」時是小學四年級到六年級，平常要花時間看書準備節目，打下基礎，國、高中課業雖繁重，「就不會覺得應付不來，有習慣接觸不同領域知識。」她也坦言，在節目中學到最多的還是上台經驗，對自己的談吐、台風幫助較大。1060216
(中央社)
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