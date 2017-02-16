直播男神惹兇神 遭毀店砸車沒報案

姚姓老闆賓士車，遭10多惡煞砸毀破壞。（吳敏菁攝）

姚姓老闆檳榔攤，遭10多惡煞登門砸店。（吳敏菁攝）

姚姓老闆檳榔攤，遭10多惡煞登門砸店。（吳敏菁攝）

直銷男神網路直播被砸店。（吳敏菁攝）

彰化縣和美鎮彰新路的「時尚」檳榔店姚姓老闆，14日在臉書直播聚寶盆、木藝品等，遭網友不滿，號召10多人持棍棒前往砸店、搗毀賓士車，兇神惡煞嚇壞附近街坊，但被害人並未報案，畫面PO網後，和美警分局偵查隊介入偵辦。

36歲的姚姓老闆，被封為直播男神，吸引一群粉絲群，警方調查，姚晚上在臉書直播推銷木製手鍊、聚寶盆等藝品，不知怎麼引起不滿，掀起糾紛，憤而糾眾到檳榔攤砸店，演出全武行。

這次深夜暴力，檳榔攤鐵門被砸毀，賓士車也被打到凹陷，玻璃全破，打到性發還大聲叫囂，姚的父親說，住家就在旁邊，睡到一半，突然看到一群10來人，兇神惡煞衝到兒子檳榔攤，行使暴力破壞，非常害怕。

和美偵查隊長陳嘉元說，檳榔攤被砸時，檳榔攤已關門休息，姚姓老闆未受波及，這起行兇動機是買賣糾紛引起金錢糾紛，抑或是同行惡性競爭，或是另有其他恩怨情仇，還仍待進一步調查，調閱監視器等，已逐一掌握行兇身分，將盡速傳喚到案，將依毀損、恐嚇等罪嫌偵辦。

(中時)