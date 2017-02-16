拼裝車污名化 賀陳旦：車體打造產業受日肯定
遊覽車相關事故發生，各界總是討論拼裝車問題，交通部長賀陳旦今天在行政院院會後記者會表示，大家都在說拼裝車有問題，其實是有點被汙名化，因台灣一直都有大型車體打造行業，這幾年也都獲得日本先進國家肯定。
賀陳旦說，有些遊覽車確實有老化問題，有關大貨車安全相關規定，都是在不幸事件發生後才有所改變；現在整個大客車安全標準大幅改善，因此去要求2006年以前開始服務的車輛改善安全標準，目前正在盤查這些老舊車輛數量，盼一個月內完成，協助老車做改善，確實有老化部分，分批召回抽查。
至大客車車體打造產業獲先進國家肯定是否有何指標？賀陳旦說，據他初步了解，日本跟我國相關業者正在合作，日方業者也委託我方業者打造適合東南亞等開發中國家市場使用的中價位產品。
(工商)
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