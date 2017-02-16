疏解台中停車需求 2年新闢16處路外停車場

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交通局2年新闢16處路外停車場，疏解停車需求並減少公有地閒置！（陳世宗翻攝）

為解決台中市各區停車需求問題，交通局積極尋覓國有財產署、國防部、文中、文小等閒置公有土地，以代管或合作闢建方式，由交通局先行闢建為臨時停車場，以增加當地停車供給，104、105兩年共增闢16處停車場，有效疏解當地停車需求並整頓交通秩序，同時也減少公有地閒置情形，一舉兩得。

交通局長王義川說，很多閒置公有土地都架設鐵皮圍籬，造成雜草叢生，影響都市景觀，如經評估周遭有停車需求，該局即主動積極協調管理機關取得該土地，並籌措經費辦理臨時停車場規劃施工，不但提供停車空間，也讓市容更美麗。

104年初迄今，交通局已完工啟用16處停車場，包括西屯區社會住宅預定地臨時停車場、細停2停車場及下石碑段2140-5地號臨時停車場、豐原區停6旁社會住宅預定地臨時停車場、北屯區松榮停車場及細停1停車場、東區立德停車場及舊建國市場臨時停車場、太平區文中2臨時停車場、南區大慶停車場及建國北停車場與國資圖旁臨時停車場、烏日區學田停車場、西區自立停車場、南屯區文中46臨時停車場及北區育強停車場，合計提供2,146汽車格、2,546機車格。

另外，在路邊停車格部分，交通局2年來也增加2,400汽車格及21,000機車格。王局長強調，市府始終用心為市民解決停車問題，也藉此帶動各地繁榮。

王義川強調，在台中市大眾運輸路網尚未建置完整前，未來每年仍將持續檢討各地區汽機車停車供需狀況，適時闢建停車場以增加停車格位，並將汽機車停車管理制度化，改善停車秩序。

(中時)