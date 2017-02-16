麗寶集團識英雄 挖角中職秘書長朱康震
已請辭獲准的中華職棒大聯盟秘書長朱康震，極可能轉戰麗寶集團，投入該集團休閒運動事業版圖。據麗寶內部人士透露，雙方已初步達成共識，朱康震可望加入麗寶的休閒娛樂事業，負責推動觀光旅遊計劃。
麗寶集團昨晚舉辦新春感恩餐會，董事長吳寶田致詞時，提出麗寶樂園度假區未來藍圖，包括國內最高規格的國際賽車場，他稱讚朱康震擔任聯盟秘書長時，大力推動跨領域異業結盟，而麗寶集團就是聯盟重要合作夥伴之一。
吳寶田說，前年6月，朱康震籌劃舉行全國首次職棒發展研討會，麗寶集團不但與會，甚至還被點名可能籌組中職第5隊，即使後來麗寶否認要組棒球隊，但是包括冬季聯盟、中職明星賽，麗寶都出資贊助，雙方密切往來，也建立相當緊密的友好關係。
麗寶內部主管就說，吳寶田董事長多次在內部會議中提到，有機會的話，應延攬朱康震加入團隊。儘管麗寶集團多次徵詢，但朱康震對吳志揚仍有深厚情誼，也對中華職棒諸多擘畫專案難以割捨，始終沒有答應，吳寶田也表示「能理解朱重情重義，強調將虛位以待。」
農曆年前，朱康震因個人因素請辭秘書長，消息曝光後，麗寶見機不可失，密集與他接觸，朱康震回應「希望先休息一陣子，陪伴父、母親」，但吳寶田盛情難卻，據悉雙方近期可望達成共識，朱康震將正式加入麗寶集團，應會在休閒娛樂事業中扮演吃重角色。
(中時)
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