寒流遠去氣溫回升 家長攜子出遊

北台灣16日寒流遠去氣溫回升，陽光普照晴空萬里，在台北市華山藝文特區旁的草地，一群家長帶著小朋友在陽光下追逐陽光照耀下的泡泡，度過一個繽紛的溫暖冬日。（圖文：鄭任南）

北台灣16日寒流遠去氣溫回升，陽光普照晴空萬里，在台北市華山藝文特區旁的草地，一群家長帶著小朋友在陽光下追逐陽光照耀下的泡泡，度過一個繽紛的溫暖冬日。（圖文：鄭任南）

北台灣16日寒流遠去氣溫回升，陽光普照晴空萬里，在台北市華山藝文特區旁的草地，一群家長帶著小朋友在陽光下追逐陽光照耀下的泡泡，度過一個繽紛的溫暖冬日。（圖文：鄭任南）

北台灣16日寒流遠去氣溫回升，陽光普照晴空萬里，在台北市華山藝文特區旁的草地，一群家長帶著小朋友在陽光下追逐陽光照耀下的泡泡，度過一個繽紛的溫暖冬日。（圖文：鄭任南）

北台灣16日寒流遠去氣溫回升，陽光普照晴空萬里，在台北市華山藝文特區旁的草地，一群家長帶著小朋友在陽光下追逐陽光照耀下的泡泡，度過一個繽紛的溫暖冬日。

(中時)