NBA》格林遭驅逐 勇士只花1節轟垮國王

就算面對兩名國王球員防守，勇士後衛柯瑞仍找到突破空隙。(美聯社)

忘卻前役遭到金塊無情三分砲火轟炸落敗陰影，勇士16日回到主場遭遇國王，儘管卓雷蒙格林第2節就遭驅逐出場，勇士仍靠「浪花弟」克雷湯普生第3節獨拿17分凶猛火力，最終109比86轟垮國王，本季仍舊保持絕不連敗！

上半場還剩35秒，格林因為不滿自己防守考辛斯的動作被吹犯規，大聲跟裁判怒罵抗議，連續被吹2次技術犯規被驅逐，沒想到這反而激起勇士鬥志，光在第3節狂轟42分，完全把國王打趴到地上，也替格林出了口悶氣。

前役還因右腳跟痠痛缺席的湯普生，直到賽前才敲定復出，就有投18中12，含三分球投12中7，貢獻全場最高35分，另有5籃板、4助攻與2抄截，表現哪像有傷在身模樣，只是可憐的國王，變成湯普生無情砲火下的犧牲者。

先前回到雷霆主場被譏笑「紙杯蛋糕(暗示他很軟弱)」的杜蘭特，在勇士地主球迷歡呼聲中，拿下全隊次高21分，且有7助攻、7籃板與4火鍋，柯瑞13分、9助攻與6籃板，格林只打15分鐘，拿2分、3助攻與2籃板。

國王下半場突然攻守失靈的主因，在於考辛斯、達倫柯里生兩名主力完全熄火，國王表現最佳球員反而是替補前鋒馬特巴恩斯，他拿15分、14籃板，柯里生最後拿下14分，考辛斯13分、6助攻與4籃板。

(中時電子報)