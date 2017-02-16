陳嫌等人移送法辦。（葉書宏翻攝）

被害人大門遭炸毀。（葉書宏翻攝）

22歲當天道盟大哥 放土製炸彈炸門暴力討債

22歲男子陳重光對外號稱天道盟同心會，吸收幫眾經營簽賭、暴力討債，只要被害人還不出錢即登門恐嚇，甚至在大門放置土製炸彈，新北市板橋警分局耗時1年偵辦，15日循線逮捕陳嫌4名幫眾，訊後依違反組織犯罪、恐嚇、妨害自由等罪移送法辦。

警方調查，陳嫌有組織前科，專門吸收8年級成員，以新北市為主要活動區域，對外號稱天道盟同心會，更與其他黑幫結盟，透過臉書互相聯繫，互通有無。

陳嫌指揮幫眾經營六合彩、運彩簽賭，一旦有民眾賭輸還不出錢，會帶人登門恐嚇毆打，簽下比原本賭債高出數倍的本票，賺取暴利，甚至還恐嚇威脅要把被害人帶往國外從事詐騙機房及傳播公關的工作，讓被害人心生畏懼。

去年4月，一名被害人得罪陳嫌，他趁著凌晨3時許夥同幫眾前往被害人住處，用自製的爆料物炸門示威，只見轟天巨響，鐵捲門整個炸飛，幸好當時半夜沒人經過，囂張行徑全被監視器拍了下來。

板橋警分局偵查隊在新北地檢署檢察官陳玟瑾指揮下，結合樹林分局及彰化刑大等單位，昨動員20多名警力荷槍實彈，前往集團成員落腳的桃園汽車旅館查緝。

警方衝入屋內時，一群人正在開毒品轟趴，還找來4名傳播妹陪唱，桌上擺滿各類毒品，空氣中更是瀰漫著異味，現場查扣甩棍、K他命毒品5包、毒咖啡包11包、搖頭丸7顆、咖啡包殘渣袋13包及K盤等證物，警方將12人通通帶回警局偵辦。

其中5人是警方蒐報的暴力組織集團成員，另外7人則是受邀前往參加毒品轟趴，除了吸毒者依違反毒品危害防制條例移送外，陳嫌及4名幫眾依違反組織犯罪防制條例、槍砲彈藥刀械管制條例、賭博、傷害、妨害自由及恐嚇等罪移送地檢署偵辦。

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(中時)