中市公車路網改革計畫 運量增1240萬人次

中市府公車路網改革計畫增服務範圍運量增1240萬人次！（陳世宗翻攝）

台中市政府自去年起推動公車路網改革計畫，新闢幹線公車、鐵路高架化接駁、整併重疊公車路線及檢討無效班次，將運輸資源投入偏鄉，透過公車路網改造，提升整體搭乘人數。相較103年總運量1.23億人次，105年成長至1.35億人次，兩年共增1,240萬人次，總行駛里程數也同步增加500萬公里，除讓公車整體涵蓋服務範圍更為增加外，也因此減緩一例一休制度對大眾運輸業的影響。

交通局長王義川說，過去公車路線長度不斷延長與重疊，造成運輸資源重複浪費，必須要從路網及機制改革著手，並藉由智慧交通等創新技術的導入，如建立公車車聯網等，提升公車營運效率與品質，全面來解決。

交通局透過大數據分析，去年陸續推出500路、700路、900路及200路跳蛙式幹線公車加強服務學生族群，也辦理東山路公車路廊整併，將16路、21路及31路等3條路線整併為21路1條路線，31路原本車輛資源轉移投入至152路區間車，也解決神岡地區民眾久候上不了車問題。

另85路整併轉型為太平區往返太原火車站的接駁公車，擴大公車服務及路線永續經營，讓更多市民享有公車的便利。

林佳龍上任2年來，交通局已規劃新闢10幾條路線，也不斷調整路線滿足學生及偏遠地區民眾公車需求；例如658路公車為大安區第1條直達台中市中心公車路線，讓長輩就醫不必再靠家人親自接送，公車路線數由103年的203條，至今已超過210條，兩年來總載客數增加約1240萬人次，總行駛里程增加約500萬公里，公車服務更便利與多元。

王義川指出，以前8公里免費是採人次補貼，導致業者集中經營市區熱門路線，難以協調業者接駛地方殷殷企盼的偏遠地區路線，10公里免費後改由里程補貼為主、人次補貼為輔，引導業者將運輸資源由高度重疊的黃金路線轉移至偏鄉。

王義川強調，近期輿論熱烈討論一例一休對於大眾運輸業的影響，因交通局已知道一例一休會實施，因此自去年起適時推動公車路網改革，整併及減少高重疊路線不必要的資源浪費，讓駕駛員有更足夠的時間休息，並減輕體力的負擔，減緩一例一休的影響，未來交通局將持續檢討公車路線以及班次，推動公車路網改革，以實現運輸資源分配的公平正義。

(中時)