大馬警逮第2名女嫌 25歲持印尼護照

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大馬警方今天再逮捕1名女子協助調查金正男命案，總警長卡立阿布巴卡發表聲明說，女嫌犯今年25歲，持有印尼護照，來自印尼西冷（Serang），警方仍持續追緝其他在逃嫌犯。

馬來西亞星洲網引述總警長卡立阿布巴卡（KhalidAbu Bakar）發表聲明說，最新落網的這名女嫌犯，和監視錄影機拍攝的相貌非常類似。

報導指出，這名女嫌犯並非北韓人，她今天凌晨2時遭警方逮捕。

北韓領導人金正恩的同父異母兄長金正男13日上午在吉隆坡第2國際機場準備登機前遇刺身亡。大馬警方昨天上午約8時20分左右在吉隆坡第2國際機場逮捕1名持有越南護照的28歲女嫌犯段詩芳（Doan Thi Huong，譯音）。

由於大馬警方今天再逮捕這名女嫌犯，也使落網人數增加到2人。1060216

(中央社)