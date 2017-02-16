大陸將發射6通訊衛星 高鐵網路全覆蓋

陸媒報導，大陸今年計畫發射6顆通訊衛星。其中，實踐十三號將於4月發射。大陸高鐵未來有望實現「網路全覆蓋」。

大陸央廣網中國之聲「新聞縱橫」今天報導，目前全球由大陸製造的在軌運行通訊衛星達24顆。隨著新一代通訊衛星技術提升，未來利用通訊衛星覆蓋，在飛機機艙內、高速運行的高鐵上，甚至偏遠山區，便捷上網將成真。

報導指出，大陸今年計畫發射實踐十三號、中星9A、實踐十八號等6顆通訊衛星。其中，今年4月，實踐十三號衛星將首先由長征三B運載火箭在西昌衛星發射中心發射。

實踐十三號衛星副總師王敏表示，實踐十三號是大陸首顆高通量通訊衛星（High Throughput Satellite，HTS），通訊容量比以往衛星有一個、兩個數量級躍升。最高通訊總容量超過每秒20G，超過大陸之前所有研製的通訊衛星容量總和。

衛星通訊容量的擴大，意味傳送能力更強。王敏舉例，原有的通訊衛星能夠同時傳送70、80個標準畫質電視節目，現在可以同時傳送70、80個高畫質電視節目，未來還可同時傳送數量更多的4K超高畫質節目。1060216

(中央社)