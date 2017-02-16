記得她嗎？百萬小學堂「小西瓜」 學測74級分
今年北市私校學測成績表現亮眼，其中，國小時曾參加電視節目「百萬小學堂」的「小西瓜」（廖書嫻）就讀延平中學，今年學測拿下74級分好成績。她說，以後考慮讀中醫，或是醫學相關科系。
延平中學去年有6人滿級分，今年則為1人，不過，74級分達13人，另外72級分11人、71級分12人、70級分16人，70級分以上累計人數占全校13/8％，達頂標62級分以上累計人數則占全校42.3％。教務主任張漢鏞指出，這是5年來成績最好的一次。
其中，參與電視益智節目的小西瓜今年也是考生，因數學題目較難只拿14級分，總級分為74級分。她今受訪時笑說，國小四至六年級時為了準備節目，培養看各領域書籍的習慣，縱使國、高中之後課業較重，也不會覺得不適應。
小西瓜說，未來想申請醫學相關科系，也不排除讀中醫，因為之前生病會去看中醫，也跟中醫師聊過，感覺蠻有趣的。
(中時)
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