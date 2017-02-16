男子缺錢吸毒搶超市 遭警追捕自行投案

23歲周姓男子因缺錢買毒品，竟於15日0時10分許，持刀進入竹圍街上一間超市行搶，得手新台幣2萬元後逃逸。(賴佑維翻攝)

桃園市大園區23歲周姓男子因缺錢買毒品，竟於15日0時10分許，持刀進入竹圍街上一間超市行搶，得手新台幣2萬元後逃逸。大園警分局竹圍派出所獲報後，立即調閱店內監視器畫面鎖定周男，周男自知法網難逃，15日晚間自行到派出所投案。

警方調查，周男家住大園區竹圍里，平時常去該間超市購物，對於店裡的狀況相當了解，知道晚上只有76歲的游姓老翁在顧店，因此選在凌晨沒有客人的時候，持刀入內威脅老翁，並強行打開抽屜搶了2萬元後隨即逃逸。游翁被搶後慌了手腳，同時也害怕節外生枝，一時心軟未立即報案，直到15日17時30分，才在兒子的陪同下至竹圍派出所報案。

警方獲報後隨即調閱店內監視器畫面，並依據被害人提供線索，掌握對象後在附近進行查訪、搜尋。周男得知警方正在四處找人，自知法網難逃，便於19時35分許至派出所投案。警方也在23時50分左右取得拘票後將周男加以拘捕，並至其住處起獲作案用的水果刀。

周男於警詢時坦承犯行，並表示自己沒有固定工作，收入不穩定，6年前在朋友的慫恿下染上毒癮，長期下來毒癮越來越大，賺的錢幾乎都拿去買毒品，這次也是因為缺錢買毒，才會下手行搶，對於自己的行為表示相當後悔，至於搶來的錢已拿去買毒品全數花光。全案於詢後將周男依強盜罪移送桃園地檢署偵辦。

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(中時)