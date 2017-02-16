高雄市三民區工業及服務業普查所 揭牌成立

高雄市三民區工業及服務業普查所揭牌成立。（吳江泉翻攝）

為順利推動「105年工業及服務業普查」工作，高雄市三民區公所今（16）日上午10時舉行「高雄市三民區工業及服務業普查所」揭牌典禮，由區長兼普查所主任陳盈秀與主計處副處長兼本市普查處副總幹事黃于玲共同揭牌，市議員黃淑美也共襄盛舉，正式掛牌成立。

由於三民區為高市第一工商大區，三民區公所特別訂製打卡道具宣導，黃副處長也以行動表示支持，和陳區長共同合影上傳區公所FB，希望三民區作為領頭羊，為本市拿下佳績。典禮結束後，三民區普查所立刻動員普查員揹著背包旗至附近店家發放宣導面紙，讓店家了解105年工業及服務業普查即將開跑。

工業及服務業普查為政府5年一度定期舉辦之重要基本國勢調查，105年普查以105年12月31日為普查標準日，普查期間為106年4月15日至6月15日，對象為從事工業及服務業之企業及場所單位，目的在於蒐集工業及服務業資源分布、生產結構、勞動力特性、資本設備及經營概況等基本資料，作為政府推動工業及服務業建設，改善工業及服務業經營重要參據。

三民區長陳盈秀表示，三民區向來為高市工商大區，工業及服務業家數遙居高市第一名，其中又以批發及零售業最多。此次三民區普查初估家數為21,893家，普查區數為107區，普查人力動員將近130人，在高雄市38區總家數中比重占15%，足見三民區對市普查結果的影響力，因此區公所特別重視工業及服務業普查。

為使各界廣知及支持工業及服務業普查，三民區公所自去年10月起已自製布條、立旗、海報看板和背包旗搭配各項活動宣導，春節前夕還製作紅包袋至三鳳中街發放宣傳，並於106年度三民區區政聯繫、登革熱宣導暨軍警民聯誼中，特別載歌載舞、編排普查短劇和進行Q&A，讓本區里長和相關單位對普查都能有基本認識，未來也會持續擴大宣導，請大家於普查期間多加支持與配合。

(中時)