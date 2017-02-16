成德高中彭彥程英文滿級分 兼顧音樂學業

今年學測成績放榜，全國僅118人滿級分，新竹市則佔4人，分別是竹女1位、竹中2位、實驗中學1位，竹女74級分有3人、73級分7人、70級分以上有40人，竹中74級分3人、73級分7人、70級分以上共59人，實驗中學74級分6人、73級分10人、70級分以上有54人。

今年學測頂標62級分、前標55級分、均標44級分、後標34分、底標27分，新竹高中滿級分較去年成長2人，且過頂標人數有316人，實驗中學過頂標人數則133人。

另外，新竹市成德高中高三彭彥程，從小父母離異，家庭一度陷入困境，但他不畏艱苦，力爭上游，從唸成德國中時，就保持全校第1名，曾入圍總統教育獎殊榮，上高中後懂得找資源、同伴學習音樂，甚至學業、音樂兼顧，還獲新竹市最佳貝斯手榮耀，這次考取學測63級分、英文滿級分，實屬難得。

思考靈活、專注的他，在校人際關係良好，經常在課業、生活上幫助同學，幽默樂觀、懂事貼心，是師長同學心目中的優秀學生，他說，學習的不二法門，就是培養廣泛閱讀興趣、多聽英文廣播、凡事要有自制力，「對事情有熱情的話，就要盡最大努力去完成！」

(中時)