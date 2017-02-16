想念醫學系 補教估71級分有機會
學測今天寄發成績單，補教升學輔導專家劉駿豪預估，總級分71級分以上，可以試試看醫學系。
根據大考中心公布的106年學測五標，英文、數學2科較去年略降，社會科略升。總級分除頂標和去年一致外，前、均、後、底標都比去年降一級分。
劉駿豪表示，數學科15級分的人數非常少，只有1700多人，其實是有一群考生不管考再難，原始分數都能考得很好，所以才把級分拉高。
劉駿豪表示，今年75級分人數為118人，較去年少20人，但台大醫學系個人申請第一階段要過80人，因此74級分有機會一拼。
劉駿豪表示，去年醫學系和牙醫系的過關門檻是72級分，今年雖然有兩科五標略降，但頂尖學生是「鐵板一塊」，跟往年比較表現不會差太多，72級分還是較穩的分數，但71級分也很有機會，「我會鼓勵71級分可試醫學系。」1060216
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。