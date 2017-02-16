想念醫學系 補教估71級分有機會

學測今天寄發成績單，補教升學輔導專家劉駿豪預估，總級分71級分以上，可以試試看醫學系。

根據大考中心公布的106年學測五標，英文、數學2科較去年略降，社會科略升。總級分除頂標和去年一致外，前、均、後、底標都比去年降一級分。

劉駿豪表示，數學科15級分的人數非常少，只有1700多人，其實是有一群考生不管考再難，原始分數都能考得很好，所以才把級分拉高。

劉駿豪表示，今年75級分人數為118人，較去年少20人，但台大醫學系個人申請第一階段要過80人，因此74級分有機會一拼。

劉駿豪表示，去年醫學系和牙醫系的過關門檻是72級分，今年雖然有兩科五標略降，但頂尖學生是「鐵板一塊」，跟往年比較表現不會差太多，72級分還是較穩的分數，但71級分也很有機會，「我會鼓勵71級分可試醫學系。」1060216

(中央社)