日本產經新聞：川習通話前已告知台灣
日本「產經新聞」頭版報導指出，美國總統川普與中國大陸領導人習近平9日進行電話會談前，已告知台灣的蔡英文政府有關川普將針對「一個中國」發言的概要。
川普與習近平電話會談時說：「我們（美國）尊重『一個中國』政策」。產經報導指出，蔡英文政府高層官員說：「我們完全掌握情況，所以沒做出不必要的反應」。言下之意，台灣方面已事先被告知川普發言內容。
川習電話會談之後，中國大陸方面「讚許」美方的發言，但報導川習通話一事的中國大陸新華社在用詞上有所區分，習近平政府似乎也理解到中國大陸與美國在認識上有差距。
有關川習通話提到「一個中國」的發言內容，蔡英文政府沒做出反應，這被認為蔡政府判斷，美國的立場沒有太大的變更，這對台灣有利。
報導說，蔡英文政府沒接受「一中原則」。去年年底，川普曾表示，不受「一中政策」的束縛，台灣方面對此表示歡迎，但也擔憂被當成協商的籌碼，美國有所讓步時將對台灣不利。
產經還列出小檔案說明，有關「一個中國」，美國的「政策」與中國大陸的「原則」，內容有別。美國並沒完全接受中國大陸的立場。
美國的「一中政策」是根據美中3公報，以及1979年美國國內法「台灣關係法」。根據中美聯合公報，美國「承認」中華人民共和國政府，但對於「中國只有一個，台灣是中國的一部分」這2點，美國僅表示「認知」中方的立場。1060216
(中央社)
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