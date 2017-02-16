屏東6600申請入國民黨 下週完成審查

國民黨黨主席洪秀柱昨天在中常會直指屏東縣集體入黨嚴重，國民黨屏東縣黨部書記長林育先表示，今年以來至1月20止，就有6600人申請入黨，下週將完成審查。

洪秀柱除了指屏東集體入黨嚴重外，並表示有人是「民進黨有需要就往民進黨跑，國民黨有機會就到國民黨」。

林育先說，「人頭黨員」很難認定，黨部正逐一查核申請人資格，目前有發現似乎有雙重黨籍嫌疑的，已行文民進黨協助查核，也發現有300多人屬失聯黨員，但仍重複申請入黨，還有些人在電話查核中，根本不知道自己被入黨，這一部分也剔除，審查工作預計要到下週結束。

至於外界傳說議長周典論介紹的就有5100人，雖然有媒體訪問周典論，他本人承認有介紹這麼多人入黨，但林育先說，目前申請入黨的資料中，並沒有看到有周典論當介紹人的，多數「介紹人」一欄都是空白。

屏東縣目前國民黨員有3萬3000人，這次屏東入黨申請人數之多是歷年罕見，而且在全台灣只排名新北市和台北市之後，以人口比例來說，算爆量，林育先說，這和民進黨執政後表現不佳有關，許多年輕人想從政，因而申請入黨想競選國民黨黨代表，也有人想競選民意代表。

傳出周典論「介紹」大批人入國民黨，可能與競選黨部主委有關，林育先說，周典論曾向黨部表示，沒有意願競選黨部主委。1060216

(中央社)