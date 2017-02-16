美媒：金正男父親冥誕前兩天遭暗殺

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北韓領導人金正恩同父異母的兄長金正男在馬來西亞遇刺身亡。「時代雜誌」報導，暗殺行為發生在北韓舉國慶祝金正日冥誕前2天，相信是經北韓高層核准所為。

金正男13日在馬來西亞遭刺身亡，剛好發生在父親金正日冥誕之前。時代雜誌引述專家看法認為，時間點相當值得關注。金正日生日是北韓最大節慶之一，到處可見鮮花及冰雕，大批黨官聚集開會大肆慶祝，據信暗殺經北韓高層明確指示所為。

金正男之死謠言滿天飛，時代雜誌報導，內外在因素皆有。平壤持續的恫嚇、咆哮以及不斷追求核武，讓外界認為扶植金正男為傀儡政權變得不可避免。

北京也希望與金正男保持關係，提供安全保障及經濟支援。1位脫北者還引述中國情報官員談話，並向時代雜誌爆料，中國國家主席習近平曾見過金正男，「仔細打量他」（size him up）。

這些傳聞是否真實？隨著金正男死亡大概得不到證實。另外時代雜誌也說，內部威脅亦可能導致下令暗殺。北韓國家安全保衛部部長金元弘(Kim Won Hong)剛離奇性遭革職，金正恩妹妹也傳出被逮捕，而北韓駐英國公使太勇浩去年叛逃後也說，北韓菁英反抗現有年輕領導人。

特洛伊大學（Troy University）朝鮮問題專家平克斯頓（Daniel Pinkston）懷疑金正男之死是否代表北韓內部不穩？還是例行性清除可能的挑戰者？「這到底是力量展現，還是脆弱的表現？」

根據南韓智庫統計，金正恩上台後，包括自己的姑丈張成澤（Jang Song-Thaek）在內，迄今已經處決340位高官或親信。

前北京清華大學學者吳強(Wu Qiang)認為，金正男之死不會改變現有東亞安全局勢，「但它具有象徵性」、「顯示金正恩是瘋狂的機會主義者」、「自從川普就任美總統以來，到處混亂局面，金正恩知道如何利用政治槓桿原理獲取最大利益。」1060216

(中央社)