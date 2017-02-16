汪笨湖逝世 王定宇震驚致哀
聽聞政論節目主持人汪笨湖過世，正在華府訪問的民進黨籍立委王定宇今晚說，汪笨湖是他踏入電視政論的啟蒙者，希望汪笨湖安息，也願汪笨湖的家人得到安慰。
立法院「台美國會議員聯誼會」的跨黨派成員訪問華府，王定宇也是成員之一，他傍晚在中華民國駐美代表處舉辦的僑宴活動上聽聞汪笨湖逝世，第一時間震驚無語，後來告訴記者，身為汪笨湖的台南同鄉與朋友，他很難過。
王定宇回憶指出，汪笨湖之前生病過一次，而這次他和他的家人一直很低調。王定宇說，想告訴汪笨湖「你的勞苦結束了，希望能夠安息，也希望你的家人得到安慰」。
王定宇說，汪笨湖是他踏入電視政治評論這一領域的啟蒙者，他從汪笨湖身上學到「講該講的、做該做的，有些價值是不能被交換的」。
他指出，汪笨湖長期推動台灣意識，注重工農及弱勢者權利與台灣主體價值，他想告訴汪笨湖，「好好休息，沒有做完的事我們會幫忙做完」。
汪笨湖台北時間16日上午9時30分過世，享壽65歲。1060216
(中央社)
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