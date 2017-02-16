機捷試乘 預辦登機託運行李一次搞懂

我要評比

機場捷運今天開始個人自由試乘，3月2日正式通車，並同時啟動市區預辦登機及自助行李託運試營運服務，中央社貼心為您整理搭乘資訊懶人包。

●自由試乘時間

試乘期間各站發放號碼牌的時間為每天上午7時40分、9時40分、11時40分及下午1時40分等4個時段。現場排隊抽取當日試乘號碼牌，每天約發2萬張。無需預約，至機捷全線21個車站，直達車和普通車皆可試乘。

●搭乘方式

桃捷公司提醒民眾進出站時，僅持一張票卡輕觸感應區，勿多卡同時使用，票卡一經感應進站後，務必再次感應出站，避免卡片遭鎖死而造成下次無法進站。

●搭乘細節

機場捷運今天（2/16）起至3月1日開放一般民眾自由試乘，桃園機場公司同時首次在A1台北車站啟用市區預辦登機及行李託運，不但免費，不搭機捷的旅客，也可使用。

1.市區預辦登機服務：搭乘中華航空、長榮航空、華信航空、立榮航空等4家航空公司的旅客，2/16起每天上午8時至下午4時，在航班起飛前3小時至機捷A1台北車站，辨理預辦登機和行李託運，節省在機場等候時間。

桃機公司表示，3月2日起，機捷正式通車後，預辦登機與託運行李時間為上午6時至晚上9時30分，旅客仍須在航班起飛前3小時辦理。

＊注意：部分特定旅客無法使用，包括年齡12歲以下單獨旅行兒童、購買客艙佔位行李者、使用空位搭乘的航空公司員工。

2.行李託運服務：機捷A1站預辦登機區設有「行李查詢機」，旅客可以行李收據查詢確認，若順利通過安檢，查詢機將顯示行李抵達機場時間。

＊注意：預辦登機託運行李尺寸限制，超大件及過長行李將無法運送，可託運行李最長邊不得超過70公分，或長、寬、高總和不得超過158公分。

3.機捷試乘注意！這幾站沒YouBike

機場捷運今天起至3月1日開放民眾試乘，因應桃園機場捷運通車免費試乘，桃園市和新北市YouBike前30分鐘免費，桃園機場捷運線14個出口有YouBike微笑單車，但不是所有站都設有YouBike。

YouBike站點：捷運三重站（3號出口）（A2）、捷運新北產業園區站（A3）、捷運新莊副都心站（A4）、捷運泰山站（A5）、捷運泰山貴和站（A6）、捷運體育大學站（A7）、捷運長庚醫院站（A8）、捷運林口站（1號出口）（A9）、捷運山鼻站（A10）、捷運大園站（A15）、捷運領航站（A17）、捷運高鐵桃園站（A18）、捷運桃園體育園區站（A19）、捷運環北站（A21）。

無YouBike站點：坑口A11、橫山A16、興南A20及A12至A14a機場航廈。1060216

(中央社)