蝶戀花車禍傷者 2人病情穩定轉出加護
蝶戀花賞櫻團車禍，還有11名傷者住院。北醫一男性傷患尚未脫險，但一名女患者已經轉到普通病房，三總也有一患者轉出加護，絕大多數患者病情穩定。
台北醫學大學附設醫院副院長黃聰仁今天表示，北醫附醫收治3名病患，目前都還在加護病房治療。不過，一名60歲女性病患胸部挫傷，肋骨、橈骨、鎖骨骨折，目前病情穩定，將於今天轉至一般病房，預計本週內進行骨科手術。
北醫收治的65歲男性病患，胸部挫傷有好轉，但仍需胸管引流；腦出血的部分持續觀察中，病患昨天下午血壓一度偏低，經檢查及治療後，目前已趨穩定。目前仍中度昏迷狀態，需呼吸器輔助，尚未脫離險境，預估須在加護病房密切觀察一週以上。
至於63歲女性病患持續以胸管引流，氣血胸狀況已有改善，預計下週可進行骨科手術。
收治2名患者的三軍總醫院則表示，一名54歲女性傷勢較重，左右兩側肋骨斷裂約10根，原本在加護病房觀察，擔心會有血胸、氣胸，但今天中午已經轉出加護病房。
國泰綜合醫院則表示，台北總院和汐止院區各收治1名50多歲女性，都還在加護病房，汐止院區的患者左手骨折，今天開刀。1060216
(中央社)
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