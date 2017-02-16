橫行中壢暴力工程公司 警大動作逮8人
桃園市中壢警分局、刑事警察局偵查第二大隊合作，破獲以38歲張姓男子為首的工程公司，警方指出，張男動輒以暴力、恐嚇強逼包商簽下不利的契約，或強包工地福利社等，警方16日兵分多路逮人，訊後以恐嚇、傷害、妨害自由、組織犯罪條例等移送。
警方調查，張姓男子等8人為謀取利益，成立「瓏錸工程有限公司」，以承攬建案工程的大包，再轉包予下游工程行施作並從中賺取差價，去年5、6月間糾集10餘人圍住下游陳姓包商，恫嚇稱「不簽！你試試看，追到你家」，逼迫簽下不利陳姓包商的契約牟利，共損失數百萬元之貨款。
「瓏錸公司」也於中壢區青埔地區經營有「瓏錸工地福利社」以做為霸占青埔地區工地福利社的據點，為獨占便當、菸酒等利潤，於去年6、7月間向競爭的林姓業者恫嚇稱「你要退場，不然大家試試看」，導致林姓業者不敢繼續在該地區做生意。
去年11月間張男夥同10餘名男子將向姓團膳業者包圍後拖下車恫嚇稱「你很白目，踩到我紅線，你還敢來青埔，下交流道我給你好看」並施以暴力毆打之手段，不許向姓業者在青埔一帶販賣便當。動員50名警力，兵分10路拘提張男等8人到案。
(中時)
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