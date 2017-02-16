學測成績公布 高雄女中潘妍廷滿級分

學測成績揭曉，高雄女中今年僅潘妍廷得到滿級分。（林宏聰攝）

高雄女中學測滿級分75級分今年僅1人，滿級分的潘妍廷先天染色體異常，第13、14對染色體各多1條，雖然不一定會對健康造成影響，卻因此埋下她對醫學的興趣，由於她與外公、外婆感情很好，雖然學測成績可申請台大醫學系，但為了和家人多見面，寧願選擇離家較近的台南成大醫學系。

潘妍廷10歲得知自己染色體異常，醫生說對健康影響不大，只是未來若配偶也有基因缺陷，下一代畸形的可能性會相當高，當時她年紀小，對基因異常較無感，只覺得自己「好特別」，後來引發對基因研究的興趣，開始立下從醫志願。

她說，外公、外婆和她感情很好，學測前1周，外公每天帶人參茶來，一定要看她喝完才離開，後來才知道，外公還到廟裡求靈符，將符水摻入人參茶替她祈福。

16日學測成績揭曉，潘妍廷獲得滿級分，成績原本可挑戰台大醫學系，但她為了能夠經常回家看外公、外婆，決定選擇就讀台南成大醫學系。

另一名考74級分的學生許家瑜，出生時發現罹患罕病後腹腔肌瘤，4個月大即開刀，在背後留下長長疤痕，也因此讓她立志當醫生，希望為人群守護健康。

許家瑜的父親是軍人，在她國中時即因病過世，母親改嫁，繼父不顧家人的反對，決意擔負起照顧許家瑜和她妹妹的責任，許家瑜說，繼父面惡心善，所以她都喊他「老大」，為了追尋生父的足跡，也減輕繼父的經濟負擔，她將選擇就讀國防大學醫學系。

(中時)