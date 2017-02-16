進軍演藝圈壓力大 容祖兒曝《歌手4》曾萌退賽念頭
天后容祖兒出道迄今18年，從當年默默無名的小歌手，到如今囊括叱吒十大女歌手獎項高達12次，歌壇「天后」地位可說是難以撼動，雖然已經身經百戰的她，仍自曝參加《我是歌手4》時，一度壓力太大到萌生退賽念頭。
容祖兒接受《men’s uno》專訪，當初參加《我是歌手4》時，由於準備時間短，還得身兼Leader一職緊盯每個環節，長時間處於高壓環境下，一度想棄賽臨陣脫逃，但此種「逃兵」行徑只會讓她自認很沒種，便決定繼續參賽，也讓她過關斬將一路殺進總決賽，雖然無緣奪得冠軍，不過參賽期間也讓她回憶剛出道時，當年那個「單純愛唱歌的女孩」，也興起想重返校園開唱的念頭，她表示最能代表自己的歌就是《揮著翅膀的女孩》，描述一個普通女孩奮鬥成名後，仍能維持那顆「初心」，揮著翅膀不斷向前邁進。
如今躍身成為歌壇天后，容祖兒表示或許就是憑藉奮鬥心跟進取心，一路鞭策自己才能有這張耀眼的成績單，她也不吝嗇透露成功秘訣，就是當機會到手了，努力去做就對了，畢竟機會可說是稍縱即逝，此外容祖兒也自曝私下一面，她表示不像螢光幕前需要被照顧的無微不至，其實自己生活相當獨立，沒工作時更享受獨自逛街的時光，雖然時常在路上被認出，但對於粉絲要求可說來者不拒，絲毫沒有天后該有的架式。
(中時電子報)
關鍵字：容祖兒
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