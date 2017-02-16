薪傳獎燈籠大師吳敦厚仙逝 馬英九上香
薪傳獎94歲燈籠大師吳敦厚1月30日仙逝，各界不捨失去文化國寶，前總統馬英九今天上午到燈舖向燈籠大師上香致意，馬英九說，吳敦厚一生薪傳文化，兒子繼承衣缽讓人欣慰，並揮毫寫下「八十載燈籠歲月，光耀全台，九萬盞薪傳絕藝，永垂不朽」贈予家屬紀念。
今天馬英九在立委王惠美等人陪同下，向吳敦厚上香致意，表示今天是第4次到吳敦厚燈舖，感動吳敦厚讓傳統工藝綻放輝煌，希望他的傳人能結合傳統與現代，不斷開創燈藝新生命。
吳敦厚是鹿港文化代表，早期諾貝爾文學獎得主索忍尼辛來台訪問，就和吳敦厚相見歡，收藏他的燈籠。美國著名歌手女神卡卡Lady Gaga來台灣也指定要吳敦厚的燈籠，看到吳敦厚台下，Gag下台抱著高齡老藝師合照。
吳敦厚兩道修長白眉，是吳敦厚正字標記，他的影像曾經多次成為月曆、郵票、明信片以及愛國獎券的主角。只要一提到傳統燈籠，很多人都直接和這位薪傳獎得主聯想在一起。本身就是一部『燈籠史』的吳敦厚，13歲那年，憑著個人對傳統工藝的喜好和堅持，加上經年累月努力，成為一代大師，馳名中外。
吳敦厚的作品精美，作品遍佈全省各宮寺廟及世界各地，亦為政府首長選致贈友邦政要，如：田中角榮首相和伊莉莎白二世 女王及巴拉圭總統－羅德里格斯等。曾特獲李登輝總統和陳水扁總統及馬英九總統題贈匾額嘉勉。
(中時)
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