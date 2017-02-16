揮桿節奏不好 妮妮：球場好打自己搞的難打

曾雅妮不滿意首輪果嶺速度與揮桿節奏沒掌握好。(資料照 陳怡誠攝)

曾雅妮澳洲女子公開賽首輪交出1鳥1柏忌平標準桿73桿，她賽後不滿意的說：「果嶺速度與揮桿節奏都沒掌握好，不難打的球場被自己搞的很難打，覺得很可惜。」

她說：「今天狀況不是很好，推桿救了很多Par，推桿都推短了1、2吋，也敗在鐵桿與木桿，站上去太久了，明天要注意下桿節奏，再放輕鬆一點。」。

(中時電子報)