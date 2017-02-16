軍官臉書罵母是社會亂源 判賠1萬元
一名現役的徐姓上尉軍官，不滿母親離婚時，對家人寄發存證信函興訟，上臉書po文批評「我媽真是罪孽深重、社會問題的亂源」，還有18名網友來按讚，遭母親提告求償11萬元；橋頭地方法院審理後，認為徐已造成母親名譽受損，判賠1萬元。可上訴。
徐母控訴，2014年9月14日，兒子在臉書發文「我媽真是罪孽深重～把兩個小孩（媽寶）洗腦憑空捏造的事情～導致做出傷天害理的事情，現在是攻擊自己血源關係的人，以後是會造成社會問題的亂源」等文字，使她的名譽受損，精神也遭受極大痛苦，提告要求兒子賠償11萬元。
徐姓軍官坦承在臉書發文，他辯稱，因母親教育方式比較負面，就連離婚的時候也在家裡大聲咆哮，還給他及家人寄發不實的存證信函，讓大家覺得錯愕，之前母親就對家族親屬提起民、刑事訴訟多達40幾件，有感而發才上網po文。
承審法官認為，徐男臉書內容沒有客觀且具體的描述事實，例如徐母如何灌輸子女負面情緒？如何以濫訴寄發存證信函指控親友？反而用情緒性的發言，指責母親傷天害理、罪孽深重，塑造母親負面形象，且臉書設定公開，至少已有18人共聞共見，足以侵害母親名譽，審酌徐的經濟能力，判決他應賠償母親1萬元。
但徐姓軍官與母親的官司糾紛已不是第一次，先前徐也曾以「原來我媽也有被害妄想症，連我也要被處理掉了，想搞到我沒工作」辱罵其母，被嘉義地方法院判賠2萬元。
(中時)
關鍵字：名譽受損
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