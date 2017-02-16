北市私校學測表現亮眼 薇閣中學4人滿級分

薇閣中學此次學測共有楊子毅（前排左起）、黃昱翰、劉致豪、潘岳彤等4名學生拿到滿級分。（薇閣中學提供）

東山高中今年有全市唯二2名高二跳考生參加學測，鄭心慈（左）、劉騏偉（右）均考71級分。（東山高中提供）

大考中心今天寄發大學學測成績單，台北市私立學校延續去年亮眼表現，薇閣中學有4人滿級分、東山高中與復興實中各2人、延平中學與再興則均為1人。

薇閣中學表示，今年除了4人滿級分，70級分以上達32％，而全校75％學生總級分都高於全國頂標62級分。

其中，滿級分學生潘岳彤在宜蘭完成國中教育，會考成績5A++6級分可錄取第一志願建國中學，仍選擇到薇閣就讀。除了學科，他國中時是樂隊小提琴首席，也曾學過鋼琴，都繼續獲得表現機會，例如擔任北投療養院音樂志工。

其他3名滿級分學生中，劉致豪就讀數學資優班，但對語文也很有興趣，不僅曾是校刊社長，也是新詩、短篇散文獎常勝軍；黃昱翰擅長數學、物理、化學，是台大物理資優人才培育2年課程前3名結業，同時參加各項國內外競賽，準備考試期間，經歷2次自發性氣胸，還做氧氣治療，仍拿下好成績；而楊子毅則是第一屆自然科學班學生。

東山高中今年有陳冠翔、李捷睿2名滿級分學生，全市「唯二」2名高二跳考生劉騏偉、鄭心慈則均考71級分。鄭心慈以醫學相關科系為目標，劉騏偉則是國中九年級之前都在大陸讀書，後來才回台就讀東山高中，未來想讀電機、資工等科系。

(中時)