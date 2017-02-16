黨主席選舉挺誰？胡志強：尊重個人意願

全國公教軍警暨退休人員聯合總會16日舉行會員大會，總會長胡志強（中）致詞時，郝龍斌（左）表情逗趣。（劉宗龍攝）

全國公教軍警暨退休人員聯合總會16日舉行會員大會，該會總會長、國民黨副主席胡志強致詞。（劉宗龍攝）

全國公教軍警暨退休人員聯合總會16日舉行會員大會，國民黨主席選舉各參選人都派人或親自到場爭取支持，該會總會長、國民黨副主席胡志強致詞時表示，各個會員都很有經驗做政治判斷，決定開放，尊重每個人的意願。

(中時)