《時來運轉》眉角之非「單」即「雙」機率各半？
運彩除了猜輸贏以外，也可以猜「單」「雙」，由於一場比賽兩隊的總得分不是「單」就是「雙」，所以往往直觀上會覺得各二分之ㄧ的機率，其實不全然是這樣，這中間還是有眉角的。
首先，不同球種「單」「雙」出現的機率就有些不同，就拿足球來說，比賽結果除了主勝、客勝外，還有和局，一但出現和局，兩隊總得分一定就是「雙」數，所以足球比賽出現「雙」的機率相對較高；可是如果談到棒球，就有點反過來了，也就是出現「單」的機率反而較高，因為比賽如果進入9局下或延長賽，後攻的主隊只要取得1分領先，比賽就自然結束，此時兩隊總得分一定就是「單」數；至於籃球，相較起來，兩隊總得分出現「單」或「雙」的機率就比較趨近於相等，因為比賽時間終了的前一刻投籃，究竟會是2分球、3分球、沒進球0分或是罰球僅得1分都有可能。
其次，即使同樣是棒球，在不同的聯盟規則下，「單」「雙」的機率也會有些許不同，譬如日本職棒兩隊總得分出現「雙」的機率就比美國職棒略高一些，因為日本職棒有和局制，比賽如果進行到12局結束仍不分勝負，會直接判定為和局，和局兩隊得分總數一定就是「雙」數，所以相較於沒有和局制的美國職棒，日本職棒出現「雙」的機率稍微會高出一些。
運彩「單」「雙」玩法簡單、好玩、又刺激，受到很多彩迷青睞，尤其是當自己喜歡且支持的球隊遇上實力較強的強隊，不忍心猜對方贏球時，特別會選擇「單」「雙」玩法來增加觀看球賽的參與感，提供這個「單」「雙」眉角，大家可以參考。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。