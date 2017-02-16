《時來運轉》眉角之非「單」即「雙」機率各半？

台灣運彩總經理林博泰(左)上時來運轉節目，與主持人尉遲佩玉(右)談運彩眉角。(林勝發攝)

影片《時來運轉》眉角之非「單」即「雙」機率各1/2 ？

運彩除了猜輸贏以外，也可以猜「單」「雙」，由於一場比賽兩隊的總得分不是「單」就是「雙」，所以往往直觀上會覺得各二分之ㄧ的機率，其實不全然是這樣，這中間還是有眉角的。

(圖/台灣運彩提供)

首先，不同球種「單」「雙」出現的機率就有些不同，就拿足球來說，比賽結果除了主勝、客勝外，還有和局，一但出現和局，兩隊總得分一定就是「雙」數，所以足球比賽出現「雙」的機率相對較高；可是如果談到棒球，就有點反過來了，也就是出現「單」的機率反而較高，因為比賽如果進入9局下或延長賽，後攻的主隊只要取得1分領先，比賽就自然結束，此時兩隊總得分一定就是「單」數；至於籃球，相較起來，兩隊總得分出現「單」或「雙」的機率就比較趨近於相等，因為比賽時間終了的前一刻投籃，究竟會是2分球、3分球、沒進球0分或是罰球僅得1分都有可能。

(圖/台灣運彩提供)

其次，即使同樣是棒球，在不同的聯盟規則下，「單」「雙」的機率也會有些許不同，譬如日本職棒兩隊總得分出現「雙」的機率就比美國職棒略高一些，因為日本職棒有和局制，比賽如果進行到12局結束仍不分勝負，會直接判定為和局，和局兩隊得分總數一定就是「雙」數，所以相較於沒有和局制的美國職棒，日本職棒出現「雙」的機率稍微會高出一些。

運彩「單」「雙」玩法簡單、好玩、又刺激，受到很多彩迷青睞，尤其是當自己喜歡且支持的球隊遇上實力較強的強隊，不忍心猜對方贏球時，特別會選擇「單」「雙」玩法來增加觀看球賽的參與感，提供這個「單」「雙」眉角，大家可以參考。

(中時電子報)