檢舉獎金300萬 林務局號召民眾巡山對抗山老鼠

林務局及大專院校登山社代表簽署合作備忘錄。(林務局提供)

國有森林盜伐高風險區域圖。(林務局提供)

為了對抗山老鼠盜伐國有林地，農委會林務局公布新措施，與成大、宜大、中興、嘉大、慈濟等5所大學簽署合作，由這些學校的登山社學生參與巡山，一發現可疑行為就立即通報。此外，林務局也將加快發放檢舉山老鼠的獎金，最高可得300萬。林務局更首度公布盜伐高風險地點圖，盼社會能共同守護山林。

林務局局長林華慶指出，目前已與成功大學、宜蘭大學、中興大學、嘉義大學、慈濟大學等5所大學簽署合作，未來一年會發給社團最高15萬元的巡護補助津貼，協助通報國有林深山區域巡護與盜伐、濫墾等違法案件，學生的登山路線也會先由各地林管處評估，排除安全疑慮，林管處也會給予必要的訓練，發現盜伐案件後，學生只要通報即可，後續查緝山老鼠及埋伏等專業工作，還是由林務人員及警方執行。

成大登山社顏姓學生表示，過去他們遇到的盜伐案件，多是外籍勞工把分切過的木塊揹運下山，其實外勞們不知道自己在做非法行為，因此不會威脅他人，安全疑慮不大，學校也配備衛星電話、GPS、無線電等裝備，有況狀發生時，可隨時對外聯繫。

關於其他對抗盜伐的措施，過去檢舉山老鼠有獎金，但等待領獎過程費時，約要等待數月半年等，主因是要確定進入司法程序後，才能依贓木價格領取1成的獎金。林華慶表示，檢舉獎金也有新制，獎金發放從速從簡，只要人贓俱獲，移送司法偵辦的7天內，林管處就會依據贓木價值，給予最高5萬元的獎金，後續再給予贓木價值1成的獎金，每案最高可發300萬。

林華慶強調，檢舉獎金優渥，比當山老鼠的揹工還好賺，而且又安全，鼓勵山老鼠窩裡反，棄暗投明。

林務局也首度公布國有森林盜伐高風險區域圖，盼社會各界渴在山林多走動，一發現森林被害，或有可疑人車出沒，即可立即通報，相信有防範效果。林華慶表示，對於要不要公布森林盜伐高風險區域圖，其實局內有議論過，有人認為公布不就代表貴重木分布曝光，就怕引來覬覦，但其實山老鼠們早就都知道貴重木在哪，「畢竟山林廣大，山老鼠在暗一定佔上風」，盼資料公布後，社會公眾能一同守護。

除了結盟大學登山社團，林務局也正式對外招募森林巡山志工。林務局表示，志工將與林務局的森林護管員共同巡護國有森林，只要年紀在18歲以上65歲以下，高中職以上畢業，身心健康，對林業及保育等各項工作具有服務熱忱與興趣者，都可以向所在地的林區管理處報名。

(中時)