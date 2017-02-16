軍公教活動同場 郝龍斌禮貌握手韓國瑜

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表態參選國民黨主席的副主席郝龍斌（左）與台北農產運銷公司總經理韓國瑜（右）16日在活動中相遇。圖後中胡志強。（劉宗龍攝）

表態參選國民黨主席的副主席郝龍斌（左）與台北農產運銷公司總經理韓國瑜（右）16日出席全國軍公教軍警暨退休人員聯合總會，進入會場前，兩人禮貌性握手致意。（劉宗龍攝）

國民黨副主席郝龍斌致詞。（劉宗龍攝）

台北農產運銷公司總經理韓國瑜致詞。（劉宗龍攝）

表態參選國民黨主席的副主席郝龍斌、台北農產運銷公司總經理韓國瑜，16日出席全國軍公教軍警暨退休人員聯合總會，進入會場前，兩人禮貌性握手致意，並相互禮讓接受媒體訪問的順序。

(中時)