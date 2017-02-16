lKEA PS糸列又來了!智能澆水花器好夯

生活用品智能化，IKEA PS找得到。（圖／IKEA提供）

IKEA PS 2017系列，時隔三年再次邀請來自全球各地17位設計師共同參與設計，全系列囊括50多款產品，包含搖滾時尚味濃厚的雙人座沙發附抱枕、智能澆水花器與SPRIDD系列則為IKEA與英國時尚設計師基德‧尼爾(Kit Neale)的全新合作，以印花為主的各式商品，將時尚與家具的結合擦出全新火花！

IKEA行銷總監程耀毅表示，IKEA希望為大多數人提供美好生活，除了每年八月會有一次最大規模的新品上市，不定期也會有不同風格或是依時節推出的限量新品，讓居家生活時時都有新意。此次除了眾所期待、特別強調設計感的IKEA PS 2017系列，來呈現不斷變動的城市中千變萬化的生活可能；也有與英國時尚設計師基德‧尼爾合作的SPRIDD系列，展現年輕世代的能量、態度和趣味，一同探索時尚跨界居家的無限可能。

(工商)