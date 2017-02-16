平板電腦寫「共筆」 正心中學學測獲佳績
雲林縣今年大學學測最高分是74級分，正心中學有2人熊政凱、吳芳郡。校方表示，今年是12年國教上路的第一屆考生，有一班學生透過做化學科共同筆記，全班考出平均12級分好成績。
今天學測成績出爐，正心中學70級分以上8人、65級分以上33人、60級分以上77人，有2人是74級分，也是今年全縣最高分。
校方表示，這一屆高三生是十二年國教的第一年學生，入學不是靠基測成績，而是超額比序，學生來源比較多元，老師努力帶領下，課業成績逐漸拉齊。
其中高三誠班使用校友捐贈的平板電腦一起寫化學「共同筆記」，三年下來學生求學態度平穩，課業成績在高三突飛猛進，其中之一是考出74級分的熊政凱。
教育主任洪玉玲表示，「共同筆記」要先經過小組討論，學生反芻重點、濃縮，觀念更清晰，筆記變成智慧結晶，未來將推智慧校園，把共同筆記上傳學習櫃上，讓學生只要有帳號、密碼就能看到完整筆記。
斗六高中今年70級分以上7人、65級分以上29人、60級分以上68人，其中2人72級分是全校最高分。
校方表示，72級分的兩人原本預估是75級分，可能在數學科大意失荊州，今年整體成績與去年持平。
(中時)
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