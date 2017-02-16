機捷通車 北市消保官嚴查台北地下街商家

機場捷運即將通車開放，台北地下街連通機場捷運出入口，預定今年3月初湧入大量國內外旅客人潮。北市消保官近期嚴查地下街店家，發現有漏開發票，已由北市市場處給予懲罰性違約金裁處，消保官指出，類似情況超過3次將由市場處終止廠商契約。

北市地下街估計店家共計200餘家，為全國最具規模、最長的地下街，擁有三捷二鐵（台鐵、高鐵、捷運、捷運松山線北門站及未來桃園機場捷運線），並與京站（台北轉運站）連接。全區分為服飾、雜項、電子、美食等四大區域，供應全方位的商品，有服飾、生活用品、手工藝品、及台灣特色小吃等等，其中最具特色為電玩、動漫、公仔及轉蛋商店，堪稱「台北秋葉原」全年無休，不懼氣候變化，冬暖夏涼，是適合全家老幼、青少年休閒的最佳購物商圈。

由於機捷通車在即，為因應大量消費者可能湧入，同時外地旅客多，消保官針對地下街展開一波查察行動。市場處表示，如稽核發現有未開立發票情形，即依契約規定通知店家改善，倘查核發現違規情節重大者將終止契約。若消費者如果在臺北地下街現場如遇有消費糾紛，可逕洽臺北市市場處委管單位保證責任臺北市台北地下街場地利用合作社行政中心(接近Y3出口)，聯絡窗口:張副理，電話為2559-4566#504。

消費者因消費產生任何爭議或消費相關問題，也可撥打全國消費者保護專線1950，臺北市政府消費者服務中心將竭誠為市民提供消費諮詢及申訴協助。

(中時)