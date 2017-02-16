大學學測放榜 台中市立高中17人滿級分

台中女中3位75滿級分的學生黃衣喬（左二）、李岱芸（中）、林鑛紡（右二），讓校長呂培川（右一）、學務主任王琇嫻（左一）與有榮焉！（陳世宗翻攝）

106學年度大學學測成績公布，台中市獲得五科75滿級分有17人；包括台中一中6位、台中女中3位，衛道高中有5位、曉明女中2位、明道高中1位。海線清水高中成績相當亮眼，最高分69級分與去年相同，最高分何苡寧可望錄取台灣大學。

教育局指出，台中一中考生張集貴曽獲全國資訊能力二等獎，陳昶文為數理資優班學生，曾獲一中女中聯合文學獎，謝昊頣為一中模擬聯合國社社長，英文表達力強；另外葉俊佑73級分，張威仁70級分，皆為原住民學生。

忠明高中最高分考生伍柏瑞74級分，張廷瑋68級分是參加2016年World Bond Robot Contest世界夯機器人大賽拿下世界第三名，忠明高中也有兩位桌球體育生，陳靖淵及陳立維，分別考60和61級分；他們打過澳洲公開賽，剛參加完台中市運獲得冠軍跟亞軍獲選2屆少年國手。

海線清水高中成績相當亮眼，最高分69級分與去年相同，計有25位同學成績在60級分以上。最高分何苡寧69級分語文表達A級，英聽A級；校排前1％，可望透過繁星錄取國立台灣大學電機學系，也可能透過申請入學錄取國立台灣大學護理系公費生或公共衛生學系。

另清水高中陳彥霖同學家境清苦，靠擔任油漆工父親支撐，母親因罹患小兒麻痺，行動不便，雖家境不好彥霖與哥哥皆認真向學，未花錢補習皆靠自學處理課業；曾獲得校友曹興誠「兩岸和平基金會」獎學金補助，學測考出62級分，可望錄取國立中央大學。

(中時)