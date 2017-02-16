過動兒標籤別亂貼 研究：ADHD是腦問題
根據今天刊登的最新研究，注意力不足過動症（ADHD）患者有數處腦區略小於一般人，研究人員堅持認為這是一種生理疾患，不只是行為不良問題。
法新社報導，研究人員報告說，這項目前為止最大規模的ADHD患者腦部分析發現「結構差異」，以及與非患者相比發展遲緩的證據。
研究主筆、荷蘭奈美恩大學醫學中心（Radboud University Nijmegen Medical Centre）的霍格曼（Martine Hoogman）說：「我們研究結果證實，ADHD患者大腦結構有差異，因此顯示ADHD是一種腦部疾患。」
她在聲明中說：「我們希望這將有助於減少汙名，認為ADHD『就是個標籤』，視為難養型小孩或不良教養導致。」
研究人員分析1713名ADHD患者與1529名非患者的核磁共振（MRI）掃描狀況，美聯社報導，來自9國的受試者年齡介於4到63歲。他們發現，患有ADHD孩童腦部有5區略小，包括掌控情緒、自主運動與理解的腦區。
霍格曼表示，若是能知道ADHD涉及的腦區，可能有助對症下藥。研究結果刊登在「刺胳針精神病學」（The Lancet Psychiatry）。
其他專家認為研究結果耐人尋味，但也表示ADHD患者腦部差異和行為問題之間的關連性相關資訊不足。劍橋大學（Cambridge University）精神病學講師莫瑞（Graham Murray）說：「腦非常善於適應。只因腦容量較小，不代表孩子無法有良好機能。」（譯者：中央社盧映孜）1060216
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。