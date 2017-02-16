過動兒標籤別亂貼 研究：ADHD是腦問題

我要評比

根據今天刊登的最新研究，注意力不足過動症（ADHD）患者有數處腦區略小於一般人，研究人員堅持認為這是一種生理疾患，不只是行為不良問題。

法新社報導，研究人員報告說，這項目前為止最大規模的ADHD患者腦部分析發現「結構差異」，以及與非患者相比發展遲緩的證據。

研究主筆、荷蘭奈美恩大學醫學中心（Radboud University Nijmegen Medical Centre）的霍格曼（Martine Hoogman）說：「我們研究結果證實，ADHD患者大腦結構有差異，因此顯示ADHD是一種腦部疾患。」

她在聲明中說：「我們希望這將有助於減少汙名，認為ADHD『就是個標籤』，視為難養型小孩或不良教養導致。」

研究人員分析1713名ADHD患者與1529名非患者的核磁共振（MRI）掃描狀況，美聯社報導，來自9國的受試者年齡介於4到63歲。他們發現，患有ADHD孩童腦部有5區略小，包括掌控情緒、自主運動與理解的腦區。

霍格曼表示，若是能知道ADHD涉及的腦區，可能有助對症下藥。研究結果刊登在「刺胳針精神病學」（The Lancet Psychiatry）。

其他專家認為研究結果耐人尋味，但也表示ADHD患者腦部差異和行為問題之間的關連性相關資訊不足。劍橋大學（Cambridge University）精神病學講師莫瑞（Graham Murray）說：「腦非常善於適應。只因腦容量較小，不代表孩子無法有良好機能。」（譯者：中央社盧映孜）1060216

(中央社)